Doppelpack Hollerbach: Union schlägt Magdeburg

Angreifer Benedict Hollerbach hat Bundesligist Union Berlin zu einem souveränen Testspielsieg gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg geführt. Der 22-Jährige erzielte am Donnerstag beim 3:1 (2:0)-Erfolg im Stadion An der Alten Försterei die ersten beiden Treffer (10., 31.). Die Berliner holten sich in der Länderspielpause damit Schwung für das letzte Saisondrittel.