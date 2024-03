Drastische Urteile nach Rapid-Eklat! Auch Ex-S04-Star Burgstaller & Bald-Bremer Grüll bestraft

Das sind heftige Konsequenzen! Nach Entgleisungen im Anschluss an das Stadtderby gegen Erzrivale Austria hat Österreichs Fußball-Bundesliga Rapid Wien hart bestraft.

Überdies muss Burgstaller, der sich an homophoben Gesängen beteiligt hatte, an Workshops zum Thema Diskriminierung teilnehmen. Sanktionen wegen Diskriminierung und gleicher Vergehen gibt es ebenso für den im Sommer zu Werder Bremen wechselnden Marco Grüll (sechs Spiele Sperre, drei davon zur Bewährung) sowie für Thorsten Schick (fünf Spiele Sperre, zwei zur Bewährung).

Rapid-Entgleisung durch Homophobie und Beleidigungen

„Die Österreichische Fußball-Bundesliga bekennt sich zum Kampf gegen Diskriminierung jeder Art. Die Vorbildwirkung von Fußballern, Betreuern und Funktionären geht über das Geschehen am grünen Rasen hinaus“, hatte der Senat seine die Entscheidung begründet.

Was im Anschluss an das Derby gegen Austria Wien Ende Februar passiert sei, „stehe in keinerlei Einklang mit den Werten, für die der Fußball insgesamt und die österreichische Fußball-Bundesliga im Speziellen stehen.“