Ehemaliger BVB-Double-Sieger muss Schluss machen! Körper verhindert Rückkehr

„Ich habe lange überlegt und viele Gespräche geführt, um die richtige Entscheidung zu treffen“, erklärte Löwe in einem Statement des Chemnitzer FC, seinem letzten Verein: „Doch mein Körper lässt eine Rückkehr zu alter Stärke einfach nicht mehr zu.“

Der 34-Jährige hatte sich am 7. Mai 2023 einen Innenbandriss zugezogen und anschließend fast ein Jahr um eine Rückkehr auf den Platz gekämpft. Vergeblich, wie sich nun herausstellt.

Double-Sieger und Aufstiegsheld

„Ich hatte eine unheimlich aufregende Zeit in Chemnitz und werde diesen Verein immer in meinem Herzen tragen. Für all die tollen Menschen und Erlebnisse bin ich unendlich dankbar“, teilte Löwe, der bei Chemnitz seine Karriere begonnen hatte, noch mit.