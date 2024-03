EM-Träume? Reitz überlässt Urlaubsplanung der Freundin

Hollerbach hatte Reitz während dessen Leihe zum belgischen Erstligisten St. Truiden trainiert. "Ihm habe ich sehr viel zu verdanken. Er hat mir vermittelt, was es heißt, in diesem Geschäft spielen zu dürfen, und was es dafür braucht. Er hat mich oft an die Hand genommen, mit mir geredet, auch über private Dinge. Er war eine wichtige Bezugsperson", sagte Reitz.

Für die Borussia steht am Samstag (15.30/Sky) das Derby gegen den 1. FC Köln an. Reitz, der in dieser Saison schon fünf Tore erzielt hat, kündigte Wiedergutmachung für das 1:3 im Hinspiel an. "Ich kann 100 Prozent und Vollgas versprechen. Unsere Fans haben es verdient, dass wir das Heimderby gewinnen", sagte er. Das Derby sei "die richtige Gelegenheit, um uns bei den Fans für die tolle Unterstützung in dieser Saison zu bedanken."