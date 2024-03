Entscheidung fix! Christian Streich hört als Trainer des SC Freiburg auf

Die Entscheidung ist gefallen! Christian Streich wird seinen Job als Cheftrainer des SC Freiburg nach der Saison nicht mehr weiterführen, das gab der 58-Jährige in einem Statement bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich habe lange überlegt und viele Gespräche geführt, aber ich glaube, nach 29 Jahren ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Raum zu geben für neue Energien, neue Leute und neue Möglichkeiten. Es war mir schon in der Vergangenheit sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse, zu dem ich glaube, dass es richtig ist, zu gehen“, erklärte der Kultcoach.

Der 58-Jährige schwärmt von vielen emotionalen Momenten: „Ich hatte hunderte von außergewöhnlichen Erlebnissen in meiner Zeit beim Sport-Club. Dieser Verein ist mein Leben und ich bin dankbar für die große Zuneigung und Unterstützung, die ich hier erfahren habe. Ich freue mich auf die Zukunft für diesen Verein und ich weiß, dass sehr gute Entscheidungen getroffen werden, dass es hier so weitergeht, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiterging – immer vorwärts und den Kopf oben, auch wenn es mal schwer war.“

Streich ist seit 1995 im Verein in unterschiedlichen Funktionen tätig, seit 2012 hat er den Posten als Hauptübungsleiter inne. Dass sich seine Zeit in Freiburg dem Ende entgegen neigt, hatte sich zuletzt mehr und mehr angedeutet. So erklärte er bereits im vergangenen Herbst im Interview mit 11Freunde: „Ich spüre, dass ich älter werde. Die Kraft schwindet, es ist nun mal absehbar.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Und weiter: „Ich ertappe mich immer öfter bei einem Gedanken: Was kommt noch an Energie bei den Spielern an? Und wenn ich feststelle, dass es nicht mehr reicht und es einen Jüngeren braucht, um an die Spieler ranzukommen, höre ich auf.“

Streich führte Freiburg nach Europa

Streich hatte die Breisgauer im Januar 2012 als abgeschlagener Tabellenletzter übernommen und führte sie seitdem zu mehreren Europapokal-Teilnahmen und 2022 in das Finale des DFB-Pokals.