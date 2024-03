"Er weiß, dass er gut ist. Aber er ist nie zufrieden": RB-Star Kampl schwärmt von Xavi Simons

Nicht nur die Bundesliga , auch seine Teamkollegen bei RB Leipzig hat Xavi Simons mit seinem Können schon verzaubert. Ob der 20-Jährige auch noch über den Sommer bei den Sachsen kicken wird, steht in den Sternen.

„Ich sage ihm oft, er soll noch weiter hierbleiben, dass ihm das gut tun würde. Dieses familiäre Gefühl hier in dem Verein, das gibt ihm die Möglichkeit, an sich zu arbeiten und noch besser zu werden“, erklärt RB-Mittelfeldspieler Kevin Kampl im SPORT1-Interview, weiß aber auch: „Aber am Ende ist es immer die Entscheidung von mehreren Parteien - und natürlich von dem Spieler selbst.“