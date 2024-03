Es geht um einen Bayern-Star: Manuel Neuer von Nagelsmann-Entscheidung überrascht

Manuel Neuer ist von der Ausbootung von Leon Goretzka durch Bundestrainer Julian Nagelsmann verwundert. „Wer Leon kennt und weiß, wie ehrgeizig er ist und was er versucht, uns mitzugeben - da war ich am Anfang schon überrascht“, sagte der Torhüter des FC Bayern über seinen Teamkollegen nach dem 5:2 in Darmstadt bei Sky.