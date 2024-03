VfB Stuttgart: Historische Personalentscheidung: Erste Chefin verkündet!

Die frühere Ministerin Tanja Gönner ist die erste Aufsichtsratschefin in der Geschichte des Bundesligisten VfB Stuttgart. Die ehemalige CDU-Politikerin wurde vor dem Hintergrund eines Machtkampfes im Klub am Dienstag bei einer außerordentlichen Sitzung als Nachfolgerin von Präsident Claus Vogt an die Spitze des Gremiums gewählt.