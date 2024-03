FC Bayern erreicht magische Marke in der Bundesliga

Die Bundesliga-Premiere des FC Bayern am 14. August 1965 endete mit einem ernüchternden 0:1 beim Lokalrivalen 1860 München - doch es folgte eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Am Freitag (20.30 Uhr) steht nun beim SC Freiburg das 2000. Bundesligaspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters an. Es ist gleichzeitig das 1000. Auswärtsspiel der Münchner. Beide Marken alleine sind schon Rekord.