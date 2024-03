FC Bayern: Harte Kritik nach BVB-Pleite - Babbel und Dutt sprechen Klartext

Nach dem schwachen Auftritt des FC Bayern im Duell mit Borussia Dortmund hagelt es harte Kritik am Auftreten des FC Bayern.

„Wenn man sieht, was für Einzelspieler sie haben und es dann nicht funktioniert als Mannschaft, dann ist das schon enttäuschend“, kritisierte Markus Babbel im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 .

„Das kann Bayern nicht“

„Real Madrid schafft es immer wieder, auf den Punkt in der Königsklasse da zu sein und das Ding eben auch zu gewinnen. Das kann Bayern nicht. Sie müssen sich schon in Form bringen. Deswegen war es so überraschend“, erklärte Babbel.