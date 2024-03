FC Bayern: Kahn? "Dann ist der Weg einfach falsch"

In einem Interview mit BR24Sport blickte Hoeneß kritisch auf die jüngere Vergangenheit und machte eine „Larifari-Mentalität“ beim FC Bayern aus, „die teilweise in den letzten ein, zwei Jahren entstanden ist“. Diese werde „wieder aufhören und die Ziele sind wieder einfacher zu erzielen“.

Trotz Abo auf die Deutsche Meisterschaft musste der FC Bayern in den vergangenen Jahren einige Rückschläge verarbeiten. In der Champions League war dreimal in Folge im Viertelfinale Endstation, im DFB-Pokal war seit 2020 dreimal in der 2. Runde Schluss. Einmal setzte es das Aus im Viertelfinale gegen den SC Freiburg.