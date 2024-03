FC Bayern: Kimmich frustriert, Eberl entsetzt

Trainer Thomas Tuchel schickte schon einen „Glückwunsch nach Leverkusen“, Joshua Kimmich geißelte unterdessen sich selbst und seine Mitspieler - und wirkte dabei beinahe verzweifelt. „Ich frage mich, wie es passieren kann, dass wir so eine Einstellung an den Tage legen, in so einem Spiel“, sagte er nach dem 0:2 (0:1) gegen Borussia Dortmund, der ersten Heimniederlage nach fast zehn Jahren gegen den BVB.