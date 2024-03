FC Bayern: Knieverletzung? Sorgen um Musiala nach BVB-Duell

Hat sich Jamal Musiala im deutschen Bundesliga -Klassiker verletzt? Der Leistungsträger des FC Bayern wurde gegen den BVB trotz 0:1-Rückstands früh in der zweiten Hälfte ausgewechselt.

Der deutsche Nationalspieler hielt sich beim Verlassen des Rasens das Knie und ging direkt in die Kabine.

Bayern-Star Musiala gegen den BVB glücklos

Dabei war in den Minuten zuvor keine Szene zu sehen, in der sich Musiala eine Verletzung am Knie durch gegnerischen Einfluss zugezogen haben könnte.