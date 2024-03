FC Bayern reist im Sommer nach Südkorea

Bayern München wird bei seiner obligatorischen Marketingtour im Sommer erstmals nach Südkorea reisen. Seit der Verpflichtung von Min-Jae Kim genießt der deutsche Fußball-Rekordmeister in Südkorea gesteigerte Aufmerksamkeit, „der Zustrom an neuen Mitgliedern aus der Region ist seit dem Transfer des Nationalverteidigers im vergangenen Sommer enorm“, teilte der Klub mit.

"Die Fußballbegeisterung in der gesamten Region ist riesengroß, und wir sind stolz, dass wir in Min-Jae Kim einen der internationalen Topstars aus Südkorea in unserer Mannschaft haben. Es wird eine besondere Reise – für Min-Jae wie für unseren ganzen Verein", sagte Michael Diederich, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern.