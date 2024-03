FC Bayern und BVB ohne Stammtorhüter

Der FC Bayern und Borussia Dortmund treten zu ihrem 135. Pflichtspiel-Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit den erwarteten Aufstellungen an. Beide Mannschaften müssen dabei auf ihre Stammtorhüter verzichten: Manuel Neuer wird wegen seiner Adduktorenverletzung durch Sven Ulreich vertreten, der an von einem Magen-Darm-Infekt noch nicht vollständig genesene Dortmunder Gregor Kobel wird von seinem Schweizer Landsmann Alexander Meyer ersetzt.