FC verurteilt Ausschreitungen beim Derby gegen Leverkusen

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die Ausschreitungen im Anschluss an das Liga-Derby gegen Bayer Leverkusen (0:2) am Sonntag, bei denen Fans, Ordner und Polizisten verletzt wurden, verurteilt. „Diskriminierung und Gewalt zählen zu den roten Linien, die wir im Umgang mit unseren Fans immer wieder deutlich ziehen“, wird FC-Geschäftsführer Philipp Türoff in einer Stellungnahme auf der Homepage zitiert.