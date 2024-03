Frankfurt kommt: FCH-Coach Schmidt tappt im Dunkeln

Trainer Frank Schmidt tappt vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch ein wenig im Dunkeln, was den Gegner betrifft. "Wir wissen nicht genau, was taktisch auf uns zukommt", sagte der 50-Jährige über die wechselnden Ansätze seines Kollegen Dino Toppmöller.