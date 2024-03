Gladbach mit "Selbstvertrauen und Zuversicht" ins Derby

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Fohlen den ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Köln, eine Steigerung wird nötig sein. "Man hat das Gefühl, man steht ab und zu am selben Punkt. Es gilt beharrlich dranzubleiben. Die erste Halbzeit hat uns den Spiegel hingehalten und gezeigt, wo wir stehen", so Seoane nach der lange leblosen Vorstellung in Rheinhessen: "Egal gegen welchen Gegner, wenn wir bestimmte Attribute nicht auf den Platz bringen, wird es immer schwierig."