Hack trifft - doch Gladbach enttäuscht auch bei Jubiläum

Nach der Pleite im Pokal gab es auch zum Jubiläum kein Erfolgserlebnis: Borussia Mönchengladbach hat sich in seinem 1900. Bundesliga-Spiel mit einem 1:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim zufrieden geben müssen. Robin Hack hatte die zunächst souveränen Fohlen in Führung gebracht (9.), dann aber verspielte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane zum wiederholten Male einen Vorsprung. Der Aufsteiger glich dank einer Leistungssteigerung durch ein Traumtor von Eren Dinkci aus (66.).

Die frühe Führung fiel allerdings nach einem Konter, der freistehende Hack verwandelte nach schöner Vorlage von Jordan. Statt gleich nachzulegen, spielten die Gladbacher nach der Führung abwartender - ohne jedoch in Bedrängnis zu geraten.

Gladbach trotz Führung nur Remis in Heidenheim

Allerdings hatten die Gäste auch Glück, dass Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) einen Elfmeter zurücknahm: Der von Nico Elvedi gefoulte Tim Kleindienst hatte bei der Ballabgabe von Nationalspieler in spe Jan-Niklas Beste knapp im Abseits gestanden (45.+1). Zuvor hätte Julian Weigl für ein Foulspiel zudem Gelb-Rot sehen können (32.).

Der Ausgleich gelang Dinkci dann mit einem großartigen Weitschuss. Nur wenig später landete ein Kopfball von Kleindienst am Pfosten des Gladbacher Tores - nach einer Ecke von Beste (74.).

Beste hadert nach Remis gegen Gladbach: „Nur Enttäuschung“

Gladbach konnte sich erst in der letzten Viertelstunde wieder vom etwas nachlassenden Druck der Heidenheimer befreien. Eine ernsthafte Chance zum ersten Auswärtssieg seit fünfeinhalb Monaten aber bot sich nicht mehr. Somit können die Fohlen den FCH nicht in der Tabelle überholen und waren nur in einem der vergangenen zehn Pflichtspiele siegreich.