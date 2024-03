Hamann kritisiert BVB-Star: "Muss irgendwann erwachsen werden"

Karim Adeyemi läuft bei Borussia Dortmund seiner Form weiter hinterher. Auch beim 2:0-Sieg in der Champions-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven reichte es für den BVB-Stürmer nur zu einem Kurzeinsatz. Adeyemi kam in der 70. Minute für Julian Brandt auf den Platz.

Bereits vor der Partie hatte TV-Experte Dietmar Hamann deutliche Worte an den 22-Jährigen gerichtet. „Er muss jetzt irgendwann erwachsen werden“, erklärte Hamann bei Sky Sport Austria . „Er ist keine 18 mehr.“

Adeyemi hat beim BVB einen schweren Stand

Beim BVB hat Adeyemi in dieser Saison einen harten Stand, nahm oftmals nur eine Reservistenrolle ein. Der 22-Jährige durfte erst dreimal in der Liga von Beginn an ran, achtmal wurde er eingewechselt.