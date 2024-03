Hamann mit harscher Kritik an Borussia Mönchengladbach: "Schülerfußball"

Borussia Mönchengladbach hinkt den Erwartungen deutlich hinterher! Die Kritik an Cheftrainer Gerardo Seoane wächst nach der 0:3-Pleite gegen den SC Freiburg weiter an.

Hamann übt scharfe Kritik an Gladbach

„Aber du musst dir mal die Mannschaft anschauen. Was meinst du, was die Mannschaft kostet? Also in der unteren Tabellenhälfte, vielleicht bis auf Wolfsburg, gibt es keinen, der den Geldbetrag hat, den die Gladbacher zur Verfügung haben“, kritisierte Hamann.