Hoeneß: "Haben uns in ein Schaufenster gespielt"

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat einmal mehr die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern zur neuen Saison zurückgewiesen. „Das sind alles Spekulationen, es gibt wichtigere Dinge hier“, sagte Hoeneß vor dem Bundesliga-Heimspiel des VfB gegen Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER). Allerdings sei dies auch „eine Bestätigung für das, was wir leisten. Wir haben uns in ein Schaufenster gespielt.“