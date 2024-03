Hofmann über Endspurt: "Können alles gewinnen"

Auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft will Jonas Hofmann (31) von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen demütig bleiben. "Wir können vieles verlieren. Wir können aber auch alles gewinnen. Ich bin eher ein Freund davon zu sagen, wir können alles gewinnen. Weil das andere hört sich so negativ an", sagte der Offensivspieler vor dem Endspurt in der Liga: "Deshalb gehen wir da mit breiter Brust, mit Selbstvertrauen, mit der Leidenschaft, mit der Energie, die wir vor der Länderspielpause hatten, wieder in die Spiele rein."