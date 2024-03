Kane als Kicker im Football? "Habe ich im Hinterkopf"

"Das ist zumindest etwas, was ich im Hinterkopf habe", sagte Kane bei Sports Illustrated Deutschland. Er habe das Gefühl, "dass ich noch viele, viele Jahre als Fußballer vor mir habe – aber es kann so viel passieren, die Dinge ändern sich so schnell. Wenn es auf das Ende meiner Karriere im Fußball zugeht, werde ich mir das vielleicht etwas genauer ansehen und anfangen, ein bisschen zu üben", so der 30-Jährige. Es in zwei verschiedenen Sportarten – Fußball und Football – auf das höchste Level zu schaffen, "wäre etwas ganz Besonderes".