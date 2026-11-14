HSV vorerst ohne Poulsen

Der Däne erleidet im Training eine Faszienverletzung in der Wade und muss pausieren.

Der Hamburger SV muss in den kommenden Wochen auf Angreifer Yussuf Poulsen verzichten. Der Däne erlitt im Training eine Faszienverletzung in der Wade. Der HSV gab am Samstag bekannt, dass Poulsen „vorerst“ nicht zur Verfügung stehen werde.

Nach Verletzungsproblemen in der Vorsaison ist es ein neuerlicher Rückschlag für den 32-Jährigen. In dieser Bundesliga-Spielzeit stand Poulsen viermal in der Startelf, zwei Tore erzielte er bislang.

Yussuf Poulsen muss pausieren Yussuf Poulsen muss pausieren © picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Marcel von Fehrn

Werder und Bayern warten nach Länderspielpause

Hamburg ist nach der Länderspielpause im Nordderby bei Werder Bremen gefordert (22. November), eine Woche später steht das Heimspiel gegen Bayern München an.