Thioune will Füllkrug halten: „Der Wunsch ist hinterlegt“

Bis Sommer geht der Angreifer in Bremen auf Torejagd - Stand jetzt. Werder will sich um einen Verbleib des Topstürmers bemühen.

Werder Bremen will Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug über die laufende Saison hinaus halten. Das unterstrich Trainer Daniel Thioune im Interview mit Transfermarkt.de nochmals. „Der Wunsch ist, glaube ich, von allen Seiten hinterlegt“, sagte der Werder-Coach, „wir als Verein, ich als Trainer und Niclas selbst sind sehr daran interessiert, über den Sommer hinaus zusammenzuarbeiten.“

Thioune verwies allerdings auf die wirtschaftliche Seite und die Rolle von Füllkrugs Klub West Ham United. Eine Frage sei, was der englische Zweitligist wolle, „wozu sie bereit und in der Lage sind. Und so ehrlich müssen wir auch sein: Wozu sind wir in der Lage, und wozu ist Niclas bereit?“, sagte Thioune. Füllkrug (33) spielt auf Leihbasis bis Sommer in Bremen, 2024 war der Angreifer für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham gewechselt.

Die Hoffnung der Bremer auf einen Verbleib hatten unlängst bereits Sportchef Clemens Fritz und Geschäftsführer Klaus Filbry zum Ausdruck gebracht. „Natürlich spielt mit West Ham noch eine dritte wichtige Partei mit. Auch die Ligazugehörigkeit spielt am Ende eine Rolle. Aber ich bin trotzdem vorsichtig positiv gestimmt, dass es am Ende mit einer Verpflichtung klappen kann“, sagte Filbry der Bild-Zeitung.

Mit neun Treffern nach neun Spielen führt Füllkrug die Torjägerliste der Bundesliga an. Die Idee, ihn zurückzuholen, habe „nicht überall Begeisterung ausgelöst“, sagte Thioune, aber es zeige sich, „dass Clemens Fritz die absolut richtige Entscheidung getroffen hat“.