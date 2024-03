Kane schließt zu Legende Seeler auf

Bayern Münchens Toptorjäger Harry Kane wandelt auf den Spuren von Legende Uwe Seeler. Der 30 Jahre alte Engländer erzielte am Samstag gegen den FSV Mainz 05 seinen 30. Bundesligatreffer für den deutschen Fußball-Rekordmeister. So viele Tore in einer Premierensaison hatte bislang nur Seeler 1963/1964 erzielt.