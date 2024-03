Im Doppelpass: Sebastian Kehl legt Finger in die BVB-Wunde

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat angesichts der schwankenden Leistungen in den vergangenen Wochen die Spieler in die Pflicht genommen. „Jeder kann besser Fußball spielen. Es ist auch mal die Eigenverantwortlichkeit der Spieler, nicht nur des Trainers“, sagte Kehl am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1.

Es sei "komisch, wenn ich in der Champions League Lust habe und in der Bundesliga dann solche Schwankungen erlebe", sagte Kehl, der mit dem vierten Platz der Westfalen in der Tabelle "nicht zufrieden" ist. Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Union Berlin am Samstag hatte der BVB zumindest für eine kleine Befreiung gesorgt, nachdem vor allem Trainer Edin Terzic zuletzt unter Druck geraten war.

Kehl: Müssen aus dem Kader mehr rausholen

Als Meisterschaftsanwärter sei die "Rolle in dem System nicht ganz einfach" für den BVB, da der Verein im Sommer immer wieder die besten Spieler abgebe, sagte Kehl. Er wollte aber keine Ausreden suchen: "Dieser Spagat ist nicht einfach, aber dem stellen wir uns."