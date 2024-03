Kehl und Terzic loben Torschützen Sancho: "Toller Fußballer"

Nach seinem erlösenden Treffer für Borussia Dortmund hat Rückkehrer Jadon Sancho Lob erhalten. "Er hat sich selber belohnt. Mit so einer Aktion, da sieht man natürlich, was für ein toller Fußballer er ist. Wie er gerade in Eins-gegen-Eins-Situationen den Unterschied machen kann", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:1 (2:0) bei Werder Bremen.