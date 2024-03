Keine Wechselabsicht bei de Ligt: "Sehr froh beim FC Bayern"

Matthijs de Ligt sieht seine Zukunft auch über die aktuelle Saison hinaus beim deutschen Fußball-Rekordmeister. „Ich bin sehr froh beim FC Bayern. Der Klub und die Fans haben mir immer viel Liebe gegeben. Ich fühle mich jetzt gut“, sagte der Innenverteidiger des Bundesligisten bei Sky. Er hege keinerlei Wechselgedanken im Sommer, betonte der Niederländer, der mit den Münchnern auch in der laufenden Saison noch viel erreichen will.

"Hoffentlich können wir in dieser Saison noch sehr gute Spiele machen und in der Champions League sehr weit kommen", sagte de Ligt und blickte auf den "Klassiker" gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) voraus: "Es ist ein sehr wichtiges Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Das müssen wir gewinnen und dann bleiben wir dabei."