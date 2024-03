Klopp zum Klassiker: "Fast wie das Derby"

Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) drücke er - "völlig überraschend" - den Gästen aus Dortmund die Daumen. Mit den Schwarz-Gelben hatte er in seiner Bundesligazeit die Bayern oft geärgert und ihnen 2011 und 2012 den Meistertitel weggeschnappt. "Damals war es eben noch so: Wir haben Bayern geschlagen - ich meine vier oder fünf Mal in Folge, was es so ja auch noch nicht gab – aber es war nie so, dass wir sie hergespielt hätten, sondern wir haben sie gut verteidigt und haben sehr gut gekontert", erinnerte sich Klopp.