Kreuzband-Schock beim FC Bayern! Talent fällt lange aus

Die zweite Mannschaft des FC Bayern müssen lange ohne Younes Aitamer auskommen. Der 20-Jährige erlitt am Freitag beim Spiel gegen Augsburg (Endstand 0:0) einen Kreuzbandriss.

„Diese Verletzung ist ein harter Schlag für Younes“, sagte Halil Altintop, Sportlicher Leiter FC Bayern Campus, in einer Mitteilung des deutschen Rekordmeisters: „Er wird in den nächsten Monaten die volle Unterstützung des gesamten Vereins erhalten, um in aller Ruhe auf den Platz zurückzukehren und sein altes Leistungsniveau wieder zu erreichen.“