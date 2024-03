Lieberknecht vor Bayern: Nicht "vor Ehrfurcht" erstarren

Torsten Lieberknecht will mit Darmstadt 98 gegen den Rekordmeister Bayern München "nicht vor Ehrfurcht" erstarren. "Im Hinspiel haben wir in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir mutig waren", sagte der Trainer des Aufsteigers vor dem schweren Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga.