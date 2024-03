Matthäus: Tuchel hat Bayern-Spieler klein gemacht

„Tuchel hat von Anfang an die Spieler nicht hinter sich gebracht, sondern viele von ihnen in Frage gestellt. Kimmich, Goretzka, Müller und de Ligt waren die ersten, zuletzt war es Tel“, erklärte Matthäus in seiner Sky -Kolumne.

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Bayern in der in der Champions League am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) gegen Lazio Rom zog Matthäus dabei auch einen Vergleich zur Werkself: „Die Bayern-Spieler hingegen sind verunsichert und irritiert, sie fragen sich, was der Trainer von ihnen will. Tels Aufstellung auf der rechten Seite, Boey auf der linken Seite, die Dreierkette in Leverkusen - Tuchels Entscheidungen bringen nicht das, was er sich erhofft. Sie verpuffen und die Mannschaft fragt sich: Warum funktioniert es nicht, wenn der Trainer etwas ändert?“