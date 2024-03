Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss in den nächsten Wochen auf Manu Koné verzichten. Wie die Fohlen am Donnerstag mitteilten, zog sich der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler im Freundschaftsspiel der französischen U23-Auswahl gegen die USA am Montag einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Koné absolvierte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 21 von 30 Pflichtspielen, davon 16 von Beginn an.