Nach fast zehn Jahren: Dortmund siegt in München

Die schwarze Serie ist beendet, mit dem ersten Sieg beim FC Bayern seit beinahe zehn Jahren hat sich Borussia Dortmund drei wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme an der neuen Champions League gesichert - die Münchner dagegen können die zwölfte Meisterschaft in Serie bei 13 Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen endgültig abhaken.

Durch ein verdientes 2:0 (1:0) schob sich der BVB an RB Leipzig vorbei auf Rang vier in der Tabelle - ein wichtiger Schub vor den wegweisenden Spielen gegen Stuttgart, Leipzig und Leverkusen in der Bundesliga. Das erste Tor erzielte Karim Adeyemi nach einem kollektiven Fehler der indisponierten Münchner Abwehr (10.), vor allem ein herausragender Mats Hummels stand danach ein ums andere Mal einem Treffer der Bayern im Wege. Julian Ryerson (83.) legte den zweiten Treffer nach, Harry Kanes vermeintlicher Anschluss (89.) wurde wegen einer Abseitsposition annulliert.