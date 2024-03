Nagelsmann-Anruf bei Beier? "Das müssen sie ihn fragen"

Immer ernster werden gleichzeitig die EM-Bewerbungen des Youngsters. Dank des 21-Jährigen gewannen die Kraichgauer zum Abschluss des 24. Bundesliga-Spieltags 2:1 (2:0) gegen Werder Bremen. Schon beim Sieg am vergangenen Spieltag bei Borussia Dortmund (3:2) hatte Beier zweimal getroffen. Bundestrainer Nagelsmann kommt kaum noch an einer Nominierung des schnellen Stürmers vorbei. Am 14. März verkündet er seinen Kader für die Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März).