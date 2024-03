Nicht in der "Supertrainerrolle": Rose wechselt Sieg ein

Trainer Marco Rose wechselte vor dem Dreierpack in vier Minuten mit einem Dreifachtausch den Sieg für RB Leipzig ein - ohne besondere Anweisungen. "Nichts Gewinnbringendes, was mich in die Supertrainerrolle bringt", antwortete der Coach nach dem 4:1 (1:1) beim VfL Bochum auf die Frage, was er den eingewechselten Torschützen Lois Openda und Yussuf Poulsen mit auf den Weg gegeben habe.