Schlechter Rasen? Für Toppmöller "kein Alibi"

Nach dem Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Platz in Frankfurt als „Katastrophe“ bezeichnet. Trotz des schlechten Zustands des Heimrasens spürt Toppmöller im Team „eine Freude, dass wir in den Endspurt reingehen. Wir wollen zeigen, dass wir richtig Bock haben auf diese Phase haben“, so der Coach: „Es ist eine Art Crunchtime, wo es um was geht.“