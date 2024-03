Schultz will weg vom "Eichhörnchenprinzip"

Trainer Timo Schultz will in den entscheidenden Saisonwochen die Herangehensweise beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln ändern. Bisher habe man eher im "Eichhörnchenprinzip" versucht, Punkt für Punkt zu sammeln, erklärte der 46-Jährige vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Ostersonntag (15.30 Uhr/DAZN). "Jetzt geht es darum, Spiele zu gewinnen, und das wird sich auch in der Herangehensweise zeigen." Seit inzwischen acht Wochen wartet der FC auf einen Dreier und steht auf Rang 17.