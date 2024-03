Seifert sieht Namensproblem bei 50+1?: "In Wahrheit eher 5+95"

Der frühere DFL-Chef Christian Seifert sieht bei der viel diskutierten 50+1-Regel ein Problem im Namen. „50+1 ist in der Realität doch in Wahrheit eher 5+95, weil man selten mehr als fünf Prozent an Vereinsmitgliedern vorfindet, die tatsächlich bei Mitgliederversammlungen abstimmen“, sagte der 54-Jährige in der Samstagsausgabe der Schwäbischen Zeitung: „Und das ist auch häufig so gewollt.“