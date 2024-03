Spektakuläre Rettungstat! Köln holt Remis in Augsburg

Der 1. FC Köln kommt im Kampf gegen den Abstieg nicht vom Fleck. Beim FC Augsburg ergatterte die Mannschaft von Trainer Timo Schultz im fünften Auswärtsspiel nacheinander einen Punkt, ist aber nun auch schon seit sieben Spielen ohne einen so dringend benötigten Sieg. Nach dem vor allem in der zweiten Halbzeit turbulenten 1:1 (1:1) in Schwaben hängen die Kölner somit weiter auf dem 17. Platz fest.