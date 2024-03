"Spreche auch für Tuchel": DFB-Coach Nagelsmann mit Seitenhieb gegen Bayern

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Kritik an der Tatsache geäußert, dass Trainern im Profifußball heutzutage zu wenig Zeit zur Entwicklung gegeben wird. Die Aussagen, die er am Mittwochabend in einer vom DFB organisierten Gesprächsrunde mit Fans tätigte, kann man durchaus auch auf seinen Ex-Klub, den FC Bayern München, beziehen.