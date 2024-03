Terzics vielsagende Aussagen zu Harry Kane: Der Unterschied zwischen Bayern und BVB!

„Harry Kane allein hat so viele Tore erzielt wie unsere drei Top-Torjäger zusammen“, erklärte Terzic auf der Pressekonferenz zum Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr). Tatsächlich kommt Kane in bisher 26 Spieltagen auf 31 Treffer - und damit sogar auf drei mehr als Terzics Top-Trio.