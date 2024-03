"Total viel richtig": Streich lobt Strukturwandel in DFB-Elf

Es sei "nicht so einfach, wenn du zu viele gestandene Spieler hast mit vielen Länderspielen. Dann musst du fünf, sechs, sieben oder acht enttäuschen und das macht es schwierig", so der 58-Jährige weiter. Argentinien habe bei der WM in Katar auch nicht nur Leute auf dem Platz gehabt, "die 80, 90 Länderspiele hatten. Es braucht eine Mischung. Du brauchst gute Leute, die auf der Bank sitzen und einfach glücklich sind, wenn sie zur Nationalmannschaft eingeladen sind."