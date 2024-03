Trainersuche des FC Bayern: Max Eberl mit Klartext zu Alonso, Klopp und einer Transfer-Gefahr

Alonso? Das sagt Eberl zum Leverkusen-Trainer

Namen wollte er aber nicht nennen - er sieht eine Alonso-Problematik: „Wie naiv wäre ich, wenn ich jetzt einen Wunschkandidaten nennen und den am Ende nicht bekommen würde? Es gibt sowieso nicht ‚den einen‘ Trainer. Vielleicht ist unsere Entscheidung am Ende ein Trainer, der noch nicht gehandelt wurde. Dann mag es vielleicht heißen: ‚Die Bayern haben Alonso nicht bekommen‘. Aber vielleicht war das dann genau unsere bewusste Entscheidung.“

„Sebastian macht es in Stuttgart herausragend. Aber bitte: Das bedeutet nicht, dass Sebastian unsere Toplösung war und wir eine Absage kassiert hätten. So viel kann ich verraten: Jupp Heynckes steht nicht darauf, ich glaube, er hat kein Interesse mehr...“, scherzte der Bayern-Boss.

Klartext zu Klopp - aber nicht zu Mourinho

Auch Jürgen Klopp komme nicht infrage. Der Erfolgstrainer hört bekanntlich im Sommer beim FC Liverpool auf, weil seine Kräfte schwinden: „Ich weiß, was es bedeutet, wenn man Aussagen tätigt wie Kloppo, der meinte: ‚Ich habe keine Energie mehr.‘ Wenige können das besser beurteilen als ich, da ich es durchgemacht habe.“ In einer solchen Situation komme die Arbeit an zweiter Stelle: „Der Mensch steht an erster Stelle. Von daher werde ich ihn nicht anrufen.“