Trotz Horrorbilanz: Adeyemi vor Klassiker optimistisch

Der BVB gastiert am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) bei den Bayern. Zuletzt verloren die Dortmunder in der Liga neunmal in Folge in München (8:37 Tore). Der letzte Sieg gelang im April 2014. „Für mich ist jedes Spiel ein neues Spiel“, sagte Adeyemi auch mit Blick auf das Hinspiel (0:4): „Auch wenn das Hinspiel nicht gut lief, ist für mich das Rückspiel so, als wär‘s auf null gesetzt. Ich mache mir da keinen Kopf und will einfach in München gewinnen.“