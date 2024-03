Trotz Nübel-Bock! Später VfB-Jubel im Spektakel-Derby

Jubiläum getrübt, die erste Chance vertan: Das Überraschungsteam des VfB Stuttgart hat es auf fahrlässige Weise verpasst, seine fulminanten Saison schon jetzt zu krönen. Im 1000. Heimspiel im heimischen Stadion war der Sieg und damit der Einzug in den Europapokal zum Greifen nahe, nach einer wilden Schlussphase rettete Jung-Nationalspieler Deniz Undav dem VfB in letzter Sekunde aber immerhin noch ein 3:3 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim.

„Was mir nicht gefallen hat: die Stimmungslage ab dem 2:0, da war Party angesagt hier im Stadion“, erklärte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bei DAZN . „Das ist auch ok, 2:0, die Fans freuen sich. Aber wir müssen seriös bleiben und klar bleiben. Da haben wir uns ein bisschen anstecken lassen, und ich fand unser Spiel dann nicht mehr so klar.“

Hoeneß: „Die musst du richtig wegdrücken“

Daraus müsse sein Team lernen: „In der Bundesliga egal gegen wen, insbesondere gegen Heidenheim, die nie aufstecken, die musst du richtig wegdrücken, um das Spiel am Ende auch zu gewinnen“, fügte Hoeneß hinzu.

„Wenn du zu Hause 2:0 führst, darfst du so ein Spiel auch nicht mehr aus der Hand geben“, sagte Stuttgarts Neu-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt. „Wir haben eigentlich alles im Griff, dann kriegen wir ein unglückliches Standardgegentor. Wir wussten, dass Heidenheim über die Standards extrem gefährlich wird. Haben sie heute wieder gezeigt und uns das Leben schwer gemacht.“

Mit einem Erfolg wären die Stuttgarter in der kommenden Saison sicher im internationalen Geschäft dabei gewesen und in der Tabelle bis auf einen Punkt an den großen FC Bayern herangerückt. Als Tabellendritter liegt Stuttgart im Rennen um die Champions-League-Ränge immerhin noch sieben Punkte vor RB Leipzig auf Platz fünf.