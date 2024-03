Trotz Pavlovic-Ausfall: Kimmich bleibt rechts hinten

Auf Pavlovic, der längst vom serbischen Fußball-Verband für künftige Einsätze in der A-Nationalmannschaft umworben wird, sang Tuchel ein Loblied. „Neben seinen sportlichen Fähigkeiten hat er immer gezeigt, was er für ein feiner Kerl ist. Du merkst ihm die kindliche Freude an, auf dem Platz zu stehen. Es ist schön zu sehen, dass er es mit der gleichen Mentalität und Qualität auch in jedem Spiel - egal ob Pokal, Champions League oder Liga - abrufen kann.“