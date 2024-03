TSG will Bayer-Serie beenden

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim will Tabellenführer Bayer Leverkusen die erste Niederlage der Saison beibringen. „Ihre Serie ist unglaublich, 38 Spiele sprechen für sich“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo und schob eine kleine Kampfansage hinterher: „Die Möglichkeit, ein Ausrufezeichen zu setzen, ist immer was Attraktives. Und das wäre ein Ausrufezeichen. Ich denke, dass es für unsere Jungs was Attraktives ist.“